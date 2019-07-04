Ольга Бузова призналась в любви к Москве
• 05:30 • 4 июля 2019
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Телезвезда пожаловалась, что в Москве холодно, не работает нужный ей мессенджер — но несмотря ни на что, она все равно любит этот город
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась в любви к российской столице.
В своем Instagram звезда посетовала, что в Москве холодно, не работает нужный ей мессенджер — но несмотря ни на что, она все равно любит этот город.
Стоит отметить, что в работе крупнейших социальных сетей действительно произошел сбой, однако к утру 4 июля он был устранен.
Ране Ольга Бузова рассказала подписчикам, каким она представляет своего мужчину.
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