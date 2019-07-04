Маршрут автобуса № 368 продлят
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области информирует пассажиров о предстоящей корректировке маршрута автобусов № 368.
Маршрут продлен до микрорайона Водники в городском округе Долгопрудный. Автобус проходит по Московской улице, эстакаде, проспекту Пацаева и Лихачевскому шоссе.
Автобусы курсируют по маршруту с 5:30 утра до 2:00 ночи с интервалом в восемь-десять минут, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее пресс-служба ГУП «Мосгортранс» предупредила пассажиров о предстоящей корректировке графика работы автобусов маршрута № 298: с 6 июля автобусы, курсирующие от станции метро «Красногвардейская» до станции «Нагатинская», будут перевозить пассажиров до 21 часа вместо 19 часов.
Читайте также: Автобусы пустят между «Петровско-Разумовской» и «Лихоборами»