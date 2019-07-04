Дипломаты и футляр для гитары забыли москвичи в наземном транспорте с начала года
• 07:55 • 4 июля 2019
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Склад забытых вещей находится на улице Преображенская
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Пассажиры с января 2019 года забыли в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах дипломаты и футляр для гитары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Всего с начала года было забыто свыше 1,3 тысячи вещей. Склад забытых вещей находится на улице Преображенская, дом 5/7. Они хранятся там шесть месяцев, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Чтобы забрать утерянную вещь, при себе необходимо иметь паспорт. В пресс-службе отметили, что в случае обнаружения бесхозного предмета в салоне городского транспорта, необходимо сообщить об этом водителю.
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