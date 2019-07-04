Музей истории ВДНХ откроется 1 августа
Музей истории ВДНХ откроется 1 августа. Он расположится в правом крыле арки у главного входа в парк.
Экспозиция займет площадь более 600 тысяч квадратных метров. Ее разделят на пять тематических зон: «Дружба народов», «Смотр побед», «Всенародный университет», «Город чудес» и «Один день на выставке».
В основу легли оцифрованные архивы фото, чертежи, документы и кинохроника. Экспозицию будут регулярно обновлять и пополнять, в нее войдут несколько десятков тысяч материалов. Соответствующая информация об этом размещена на официальном сайте мэра Москвы.
— Музей истории ВДНХ откроется 1 августа 2019 года — в день 80-летия выставки. В нем можно будет узнать об архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов, о других людях, внесших свой вклад в развитие этого уникального историко-культурного кластера. Ведь здесь нашли отражение важнейшие для нашей страны события, устремления и достижения целых поколений, — рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Вход в музей будет бесплатным до 8 сентября.
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