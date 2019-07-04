Платформу на Савеловском направлении МЖД назвали в честь Марии Барсученко
• 10:02 • 4 июля 2019
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В честь ветерана Великой Отечественной войны остановка носит название имени Барсученко
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
На Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) платформу 75-й километр переименовали в честь Марии Барсученко, которая работала стрелочницей в Дмитрове в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
В честь ветерана Великой Отечественной войны остановка носит название имени Барсученко. Изменения в расписании будут действовать с 27 июля.
Мария Барсученко в годы войны под обстрелами противника переводила стрелки и обеспечивала пропуск бронепоездов, защищавших подступы к Дмитрову. За отвагу женщину наградили орденом Красной Звезды, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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