США будут выдавать грузинским студентам кредиты на «выгодных» условиях
США планируют выдавать грузинским студентам кредиты на получение высокоуровневого образования на более «выгодных» условиях, чем в Грузии. Соответствующая информация приведена в описании нового образовательного гранта американской корпорации «Вызовы тысячелетия».
Известно, что данная программа будет состоять из двух фаз. При этом первый транш достигнет одного миллиона долларов.
Также уточняется суть работы механизма.
— Данный механизм облегчит в Грузии доступ к образовательным программам в области точных наук, получившим международную аккредитацию (STEM), всем грузинским студентам, отвечающим необходимым требованиям, вне зависимости от уровня доходов их семей, как в период, так и по окончании действия соглашения, — поясняется в описании гранта.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев также рассказал о причинах появления грантов и их миссии.
— Соединенные Штаты Америки создают программы целенаправленного выращивания политических элит. США готовят будущее руководство стран, которое будет ориентироваться на ту политику, которую проводят Соединенные Штаты Америки, — отметил Васильев. Об этом пишет RT.
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