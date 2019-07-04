Ученые рассказали о полезных свойствах шелковицы

Оказывается, те, кто регулярно едят шелковицу или, иначе, — тутовник, обеспечивают свой организм целым изобилием витаминов, минералов и антиоксидантов — к такому выводу пришли исследователи.

Ученые рассказали, что полезный плод хорош в профилактике болезней глаз, а также помогает снижать уровень холестерина и приводит в порядок работу кишечника.

Ниацин — главный «целебный» витамин, который помогает организму вырабатывать инсулин. А еще, плод очень полезен для будущих мам: он в разы сокращает риск возникновения проблем с развитием эмбриона.

Тем не менее, к тутовнику нужно отнестись с осторожностью, ведь, если съесть его слишком много, организм не скажет вам «спасибо». Так, черная шелковица обладает слабительным действием, а белая, наоборот, может вызвать скрепление.

Помимо прочего, нельзя забывать, что, как и у любого другого продукта, у этого полезного плода есть свой срок хранения. Оставлять в холодильнике его можно только на три дня, а по истечении срока все «волшебные» свойства пропадают, и тутовник способен лишь навредить организму, сообщают «Дни24».

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