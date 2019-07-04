Супруг Анастасии Макеевой оставил ради нее все свои дела и уехал в Крым
Актриса Анастасия Макеева рассказала об отношениях со своим мужем, бизнесменом Александром Саковичем.
В микроблоге певица сообщила, что захотела порадовать себя по случаю годовщины отношений с возлюбленным и поэтому решилась на «авантюру». Она оторвала супруга от работы и до конца не объясняла ему, что она задумала. Для этого ему пришлось взять отпуск на две с половиной недели и прилететь к жене в Крым. Лишь в аэропорту он узнал, что им предстоит отправиться в путешествие.
— Просто взяла и придумала праздник и украла мужа от всех. Он до вылета не знал, куда летит и что его ждет. Путешествие в Италию на озеро Гарда и на родину Ромео и Джульетты — в Верону — было прекрасно, — написала Макеева в Instagram.
Отметим, что актриса в настоящий момент принимает участие в съемках четвертой части культовой картины «Гардемарины». Она исполняет роль любовницы Шевалье Де Брильи.
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