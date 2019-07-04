Проверить свои знания по астрономии смогут участники форума «Мой район»
С 4 по 6 июля в Гостином Дворе состоится форум «Мой район». В рамках мероприятия москвичам будут представлены главные проекты по созданию комфортной городской среды. Одной из основных тем для обсуждения станет развитие системы образования.
Так, 4 июля в 10:00 стартует презентация стенда Департамента образования и науки города Москвы, на котором будут представлены проекты, реализуемые в школах и коллежах столицы. Кстати, участники форума смогут проверить знания по астрономии, стереометрии и химии с помощью очков виртуальной реальности.
Дискуссия о выборе профессии пройдет 5 июля в конференц-зале «Класс». И здесь же 6 июля эксперты прочитают лекции о самых интересных образовательных практиках.
Подробнее с программой форума можно познакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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