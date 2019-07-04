Названы самые популярные электронные услуги среди москвичей
Число пользователей портала мэра Москвы достигло 8,2 миллиона человек. Это почти на 700 тысяч человек больше по сравнению с июнем 2018 года.
Более 2,4 миллиона человек пользуются личным кабинетом как минимум раз в месяц. Горожане заходят туда, чтобы проверить электронный дневник школьника.
По словам руководителя направления «Городские электронные услуги» Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Иванова, москвичи активно отслеживают штрафы ГИБДД, начисления за жилищно-коммунальные услуги и оформляют записи на прием к врачу.
На официальном сайте мэра Москвы доступно свыше 330 электронных услуг и сервисов. Они упрощают процесс оформления документов и оплаты счетов.
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