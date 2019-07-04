Схема движения в Москве изменится из-за проведения футбольного матча
• 12:32 • 4 июля 2019
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Ограничения действуют с 06:00 до 23:00
Фото: официальный сайт мэра и правительства москвы
В столице 6 июля изменится схема дорожного движения из-за проведения футбольного матча на ВТБ Арене. Об этом сообщает Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы.
На Трудовой, Дворцовой, Московской и Театральной аллеях, а также на Милицейском переулке будет полное перекрытие с пропуском общественного транспорта. Ограничения действуют с 06:00 до 23:00.
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Фото: пресс-служба Информационного центра Транспортного комплекса города Москвы
Также с 15:00 до 23:00 будет закрыта одна правая полоса на дублере Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.
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