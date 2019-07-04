Идет операция под кодом Да Винчи

Недавно в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова впервые в мировой практике травматологии стали проводить операции по пересадке пациентам их собственной костной ткани. Эта уникальная методика позволяет лечить дефекты хрящей, а также костей крупных суставов. Ткань для пересадки на пораженный участок берется с боковых отделов коленного сустава или с пяточной кости пациента и покрывается искусственно синтезированным хрящом.

— Собственная здоровая кость приживается гораздо лучше донорской, которую в таких случаях использовали ранее, — объясняет главное преимущество такой операции министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По новой методике московские врачи успешно прооперировали уже более 20 пациентов. Все они после выписки из больницы благополучно вернулись к привычной жизни.

А специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского в мае этого года провели первую в России имплантацию искусственного желудочка сердца нового поколения пациенту с тяжелой формой застойной сердечной недостаточности. Само устройство разработано московскими учеными совместно со специалистами Склифа.

— Провести такую операцию стало возможным благодаря применению оригинальных медицинских методик и инновационных технологических решений в создании новой системы вспомогательного кровообращения, в первую очередь за счет уменьшения размера имплантируемых компонентов, — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Операции, которые проводятся с помощью роботов, давно вошли в практику столичных хирургов. Использование роботов открыло врачам новые возможности в разработке уникальных методик лечения. К примеру, хирурги московской больницы № 31 впервые в России выполнили при помощи робота Да Винчи операцию Бегера — дуоденосохраняющую резекцию головки поджелудочной железы. Операция сама по себе сложная, и даже с применением инновационных технологий она длилась пять часов.

Послеоперационное восстановление у пациента прошло быстро и без осложнений: уже на шестые сутки его выписали из больницы.

Кроме того, столичные врачи для спасения тринадцатилетней москвички впервые в мире применили метод лечения редкой патологии артерии. Девочке провели гибридную операцию, удалив аневризму и установив протез верхней брыжеечной артерии. В 10-часовой операции участвовали 27 специалистов.

В целом медицина высоких технологий сейчас доступна горожанам в 48 взрослых и детских больницах столицы.

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