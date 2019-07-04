Эксперт усомнился в прекращении транзита газа через Украину

Перспективы полного прекращения газового транзита через территорию Украины существуют, но это не самый вероятный сценарий. Такое мнение высказал в комментарии ФБА «Экономика сегодня» преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

4 июля руководитель газового дивизиона компании «Нафтогаз» Андрей Фаворов заявил, что не исключает того, что на Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива. Сбой может продлиться в течение трех месяцев. Киев уже уведомил европейских партнеров о возможных сбоях, передает Newinform.

Он отметил, что переговоры с РФ по поставкам газа после 2019 года продолжаются.

Эксперт Станислав Митрахович отмечает, что между РФ и Украиной пока не подписано новых соглашений, так как в Киеве идет борьба за власть и за контроль над властными структурами, передает rueconomics.ru.

Диалог может продолжиться в более конструктивном ключе после избрания нового главы правительства и нового руководителя «Нафтогаза».

— Также здесь важно формирование нового состава Еврокомиссии. Кто именно в Брюсселе будет отвечать за энергетические вопросы, и какие взгляды на украинский транзит будут у этих людей, — подчеркнул эксперт.

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