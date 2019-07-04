Художественные надгробия Донского некрополя отреставрировали
Художественные надгробия Донского некрополя отреставрировали. Специалисты восстановили недостающие детали, удалили загрязнения и нанесли защитное покрытие. Работы заняли около года.
— Реставрация художественных надгробий — всегда сложная и кропотливая работа. Зачастую, чтобы вернуть памятникам исторический облик, их приходится предварительно демонтировать. Другая трудность — небольшое пространство вокруг надгробий, из-за которого мастерам иногда непросто добраться до нужных элементов, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
По его словам, на данный момент специалисты восстановили 23 памятника.
Подробнее о реставрационных работах можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также: Мировые эксперты обсудят развитие мегаполисов в рамках Московского урбанфорума