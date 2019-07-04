Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Студия Amazon определилась, кто станет режиссером первых двух эпизодов сериала «Властелин колец». Ими займется испанец Хуан Антонио Байона.
Известно, что действие сериала будет снова проходить в Средиземье. На этот раз речь пойдет о событиях, произошедших до истории, описанной в книге писателя Дж. Р. Толкина «Властелин колец». Другие детали проекта пока держатся под секретом.
— Толкин создал одну из наиболее необычных и вдохновляющих историй, и это честь и радость для меня, как давнего фаната, присоединиться к этой великолепной компании. Не могу дождаться момента, когда смогу перенести зрителей со всего мира в Средиземье для того, чтобы они увидели чудеса Второй эпохи, — приводит слова Байоны портал Deadline.
Хуан Антонио Байона известен как режиссер фильмов «Приют», «Голос монстра», «Мир Юрского периода — 2».
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