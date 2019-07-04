Архитектура Москвы накроется панелью...

В столице стартовал Урбанфорум. Тысячи экспертов со всего мира рассуждают о будущем мегаполисов. А что ждет Москву? Ее архитектурный облик, как ожидается, сильно изменится. Главная причина — переход на эскроу-счета, случившийся, кстати, в аккурат на этой неделе.

Эскроу-счета, напомню, — альтернатива долевому строительству. Средства покупателей еще не построенных (но уже проданных) квартир аккумулируются на этих самых счетах в банке. Дом сдан — счет разблокируется. Застройщик получает свои деньги. Не построен — деньги получает покупатель. Итог: обманутых дольщиков не будет. Все здорово? Не все.

Проблема в том, что девелопер отныне строит не на средства дольщиков, за пользование которыми не платит ничего, а за банковский кредит. Упс... А кредиты в банках дорогие. И вот тут начинается самое интересное. Я разговаривал со многими девелоперами, и все говорят одно: сейчас критически построить дом как можно скорее. Вот прямо каждый день имеет значение! Почему? А потому что каждый день за взятые в кредит деньги «капают» немалые проценты. Чем дольше строишь, тем больше платишь банку. И что делать? Девелоперы нашли выход: они сделают упор на панельное домостроение. Ведь чтобы построить монолитный дом (а монолит пока — свыше 80 процентов новостроек Москвы), нужно в среднем четыре года — от начала проектирования до сдачи объекта. Панель же — всего 2,5 года. На треть быстрее. И намного дешевле! Поэтому строить в основном теперь будут панель. Хорошо это или плохо?

Сначала о хорошем. Нынешняя панель — не советская. Она много лучше. Срок службы дома, например, не 50, а 100 лет. К тому же можно сделать красивый вентилируемый фасад, который летом не нагревается, а зимой меньше отдает тепло. Плюс квартиры в современной панели можно сделать не типовыми, а какими угодно.

Архитектурный облик столицы сильно изменится Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

А где же минусы? Главный — у панели отвратительная шумоизоляция. Я долго жил в панельных домах. Сосед смотрит телевизор или чихает, или храпит — ты слышишь. Второй минус: квартиру нереально перепланировать: если семья, например, расширилась или уменьшилась. В этих домах 80 процентов стен — несущие, поэтому особо не разгуляешься. Третий минус: экономя, девелоперы наверняка продолжат возводить дома типовые, чтобы максимально сэкономить время и средства. Многие дома, я уверен, будут без вентилируемых фасадов, что называется, в базовом варианте. Опять же, чтобы дешевле. Что мы получим?

А получим архитектуру спальных районов! Будут у нас новые Марьино, Бибирево и Северное Бутово. Кстати, не думайте, что квартиры в этих домах будут дешевы. Отнюдь. Они будут даже дороже, чем в сегодняшнем монолите. Но это тема отдельного разговора...

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