Все, что вы хотели знать о переселении, но не успели спросить

Почему под снос могут попасть пятиэтажные дома, которые не выглядят ветхими, — интересуется часть горожан. Как поясняют в штабе, дело в том, что такие пятиэтажки прежде всего перестали соответствовать современным критериям качества жилья: там маленькие кухни, тесные прихожие, совмещенные санузлы, низкие потолки.

Вдобавок зачастую инженерное оборудование и конструкции домов так изношены, что вкладываться в ремонт пришлось бы регулярно. Кстати, кроме хрущевок под снос также могут идти старые дома коридорного типа, бывшие общежития, коммуналки.

Следующий вопрос, который волнует москвичей — как оценить все возможные «за» и «против» переезда. Тут эксперты штаба дают довольно четкий расклад. Если говорить о приобретениях, то новоселы получат более просторные квартиры в современных домах: переселение будет идти по принципу «комната за комнату», но площадь кухни, прихожей, санузла, коридоров других помещений точно будет больше, чем в нынешних хрущевках. В целом, как предполагается, размер квартиры увеличится на 30– 40 процентов.

Что касается «потерь», это скорее дело привычки: переезд из низкоэтажного дома в высотный каждый оценит, исходя из собственных пристрастий. К тому же внешний вид зданий, которые строятся по программе, согласуют с жителями. Они имеют право вносить свои предложения, и архитекторы обязаны к ним прислушаться. Плюс многие дома будут строиться по индивидуальным проектам, чтобы соблюсти непростую квартирографию, которая требуется для переселенцев.

Естественно, горожане интересуются, что появится на месте снесенных старых корпусов. Этот вопрос сейчас решается.

— Идет обсуждение планов реновации кварталов. В обсуждении могут принять участие и жители. Власти принимают предложения по организации парковок, детсадов, школ, поликлиник, скверов и прочей необходимой инфраструктуры, — уточнил председатель Штаба Александр Козлов. — Преобладающая высота жилой застройки в районах реновации составит 12–14 этажей. Высотки в 25–30 этажей могут появиться в качестве архитектурных доминант. Я надеюсь, что откроются и офисы, то есть новые рабочие места, в том числе и для жителей ближайших домов. Люди смогут получить работу в пешей доступности и не тратить время на дорогу. Согласитесь — это очень важно.

Будут ли для реновации привлекать частных инвесторов, как во время первой волны сноса хрущевок?

— Пока нет, — поясняют в штабе. — Сегодня реновация — проект бюджетный. Город строит новые дома за свой счет и не собирается продавать там квартиры. При этом у переселяющихся жителей хрущевок есть возможность докупить жилплощадь. Условно говоря, переехать из старой двухкомнатной квартиры в новую трехкомнатную. Часть людей этой возможностью уже воспользовались.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства города Москвы:

— За 15 лет по программе реновации нам нужно расселить 5173 жилых дома. Мы стараемся подходить индивидуально к каждому разрабатываемому проекту, поэтому отчасти решения по каждому из проектов можно назвать нестандартными. На площадках реновации будут применены передовые технологии умного города — «Смарт-стандарт города Москвы»: предусмотрен монтаж сетей для телевидения, интернета и телефонии до каждой квартиры. Места общего пользования в новых домах будут оборудованы тревожными кнопками, системами двухсторонней голосовой связи с диспетчерскими и системами видеонаблюдения. Участникам программы гарантированы квартиры с чистовой отделкой. Ремонт в новом жилье делать не нужно: стены будут оклеены обоями под покраску, потолки окрашены. На полу, в санузлах, на балконах и лоджиях будет уложен керамогранит, а в коридоре — ламинат и керамогранит. В квартирах установят стеклопакеты, двери, всю необходимую сантехнику, кухню оборудуют плитой и мойкой. Жителям останется только перевезти мебель и вещи.

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