Сергей Безруков показал поклонникам свою трехлетнюю дочь
Сергей Безруков выставил в Instagram новый пост в честь дня рождения дочери. 4 июля маленькой Маше исполнилось три года.
Актер выложил фотографию со своим чадом и подписал ее:
— Маше сегодня три года! Уже три года. Как время летит... Машенька, — поделился с фанатами Безруков.
Под постом тут же начали появляться комментарии, и поклонники артиста принялись поздравлять подрастающую дочь знаменитости.
— Очень похожа на папу, растите здоровенькие! — написала ribakovaelena0916.
— Поздравляю Машеньку. Здоровья крепкого, пусть будет счастлива вся ваша семья, — пожелала juli_nechkina.
— На вас похожа. Поздравляем, — прокомментировала фото arshanova_albina.
Мария — дочь Сергея Безрукова от брака с режиссером Анной Матисон. Осенью прошлого года у пары родился второй ребенок — сын Степан.
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