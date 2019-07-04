Московских строителей приглашают строить метро в Индию и на Ближний Восток

Московским метростроителям предлагают крупные и выгодные контракты на выполнение работ в Индии и странах Ближнего Востока. Такое заявление в четверг, 4 июля, в рамках Московского урбанистического форума сделал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, столичные строители уже получили ряд выгодных предложений.

— По по качеству работ наши метростроители не уступают крупным и солидным зарубежным компаниям, а по скорости могут конкурировать с мировыми лидерами рынка, — подчеркнул заммэра. — При этом, стоимость работ у отечественных компаний ниже иностранных коллег, поэтому и предложений немало.

В то же время столичным строителям предстоит решить масштабные задачи и в Москве.

— Мы реализовываем беспрецедентную по мировым масштабам программу метростроения. В течение ближайших пяти лет построим еще почти столько же, сколько уже построили. Так, до конца 2023 года намерены ввести более 130 километров линий и 50 станций, шесть электродепо, - заявил Марат Хуснуллин.

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