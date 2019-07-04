Эксперты рассказали об инновациях в канцеропревенции на форуме «Мой район»
Развитие скрининга в столичных медицинских учреждениях занимаем особое место. В четверг, 4 июля, об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий» столичного Департамента здравоохранения Сергей Морозов.
По словам эксперта, ранняя диагностика помогает уменьшить показатели смертности. Также это значительно улучшает качество и продолжительность жизни онкологических пациентов.
Тема канцеропревенции вызвала живой интерес у посетителей форума «Мой район». Послушать выступление экспертов-онкологов пришли более сотни человек.
— Болезнь проще, дешевле и эффективнее лечить, когда она была диагностирована на ранней стадии, — объясняет Сергей Морозов.
Он добавил, что в Москве есть все возможности для того, чтобы продолжать жить полноценной жизнью, проходя терапию.
— Ранняя диагностика онкологических заболеваний может снизить риск смерти от некоторых видов рака до 80–90 процентов, — уточнил Сергей Морозов.
Отметим, что здоровый образ жизни — эффективная мера предотвращения онкологических болезней. Больше остальных рискуют заболеть курильщики, люди с лишним весом и люди, ведущие пассивный образ жизни.
Скрининг необходим так же, как и здоровый образ жизни, уверяют специалисты. Некоторые виды рака очень легко поддаются лечению, если выявить их на ранней стадии.
— Колоректальный рак на ранней стадии представляет собой небольшой полип. Если его удалить — 95 процентов вероятность, что болезнь не разовьется, — пояснил руководитель центра хирургии GMS Clinic Бадма Башанкаев.
В Москве реализуются проекты, в рамках которых москвичи могут пройти скрининг рака легких и рака молочной железы. Подробную информацию можно узнать на сайте.
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