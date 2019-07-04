ГОСТ на тофу впервые утвердили в России
• 14:36 • 4 июля 2019
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Реализация идеи связана с ростом интереса граждан к азиатской кухне и ее продуктам
Фото: https://pixabay.com/ru/
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на тофу в России. Нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года.
В сообщении ведомства говорится, что в соответствующем нормативно-техническом документе уточняется сам термин «тофу», органолептические и физико-химические показатели продукта, требования к сырью, которое используется при его изготовлении. Среди прочего указаны требования к упаковке, маркировке, транспортировке, хранению и методам контроля.
Росстандарт также подчеркнул, что реализация идеи связана с ростом интереса граждан к азиатской кухне и ее продуктам. Об этом пишет ТАСС.
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