Какую выпечку приготовить в прохладную погоду
«Три шоколада»
— Мука 160 г
— Какао 1/4 ст.
— Черный шоколад 350 г
— Молочный шоколад 250 г
— Сахар 1,5 ст.
— Яйца 3 шт.
— Сливочное масло 100 г
Муку и какао перемешать, добавить щепотку соли. Растопить 350 г шоколада, масло растереть с яйцами и сахаром. Все смешать и добавить ванилин и 250 г шоколада, поломанного на кусочки. Выпекать 10 минут при температуре 175 градусов.
Лаваш с вишней
— Армянский лаваш 1 шт.
— Вишня 500 г
— Сахар 300 г
— Крахмал 80 г
— Яйцо 1 шт.
— Молоко 4 ст. л.
Ягоды промыть и освободить от косточек. Засыпать сахаром и через 15–30 минут слить сок, который образуется. Молоко взбить с яйцами и ванильным сахаром. Лаваш смазать молочной смесью, выложить ягоды, пересыпав их крахмалом, свернуть конвертики и выпекать 15 минут.
Расстегай
— Дрожжевое тесто 500 г
— Рыбное филе 500 г
— Лук 2 шт.
— Соль, специи
Начинкой может быть практически любая рыба — на ваш вкус. Филе режем на кусочки, обжариваем с луком и специями. Из теста раскатываем овалы и выкладываем на середину начинку. Края защепить и смазать пирожки яйцом. Выпекать 15–20 минут при температуре 180 градусов.
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