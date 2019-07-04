Количество жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21
• 14:43 • 4 июля 2019
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Еще 14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести
Фото: https://pixabay.com/ru/
Число погибших в результате паводков в Иркутской области достигло 21 человека. Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В ведомстве добавили, что 14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, передает ТАСС.
Количество жертв наводнения, произошедшего в середине июня из-за ливней и подъема воды в реках, увеличивается регулярно. 3 июля сообщалось о 20 погибших.
По последним данным, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. С затопленных территорий эвакуировали более 2,5 тысячи человек, свыше 200 человек доставили в больницы.
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