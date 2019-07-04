Жители Карамышевской набережной пожаловались на перегороженные пешеходные дорожки

Причина такого желания отгородиться от всех, в принципе, понятна — своя парковка, никаких посторонних, территория под охраной и ухоженная. Только вот что делать другим жителям района, которые буквально оказываются в клетке без возможности безопасно добраться до магазинов, остановок, зон отдыха, непонятно.

На Карамышевской на бережной, 22, жильцы нового дома отгородились от соседей так, что для старожилов выход теперь только один — на проезжую часть.

— Где-то год назад у нас поставили забор прямо на пешеходной дорожке, — рассказывает местная жительница Светлана Ли. — Когда люди выходят из подъезда, они сразу попадают на проезжую часть, тротуара для пешеходов нет. И вот, чтобы куда-то пройти, они сначала должны зайти за угол по проезжей части, потом так же вокруг дома. Там, правда, есть варианты — можно пройти по небольшому зеленому участку, теперь там уже вытоптали тропинку.

Ее постоянно перекапывают, пытаются засадить газон, от этого под ногами всегда слякоть, а зимой еще и гололед. По-другому пройти не получится, а куда идти есть — там все магазины, зона отдыха у реки, храм, остановки.

— Нам непонятно, как можно было провести межевание, которое отбирает пешеходный проход буквально у всего района. Теперь люди ходят либо по газону, по клумбам, либо по проезжей части. Жители писали жалобы, приезжали представители управы, префектуры, они обещали, что все исправят, но на данный момент картина так и не изменилась. А еще видите, за забором растут прекрасные клены. Их также сажали люди, проживающие в этом доме, и теперь они боятся, что деревья просто вырубят, чтобы расширить парковку, и они, как в клетке, еще и выхлопами от машин станут дышать.

Пятачок, который оставили местным для входа в подъезд, действительно крошечный — где-то три на три метра, так что сравнение весьма уместное.

А у них во дворе

В столичном Лианозове пошли еще дальше: у дома № 9, корпус 1, по Абрамцевской улице строители перегородили единственную дорожку строительными бытовками. Местные жители не смогли выяснить, кто и зачем это сделал. Теперь, чтобы попасть от остановки общественного транспорта домой, люди вынуждены ходить по проезжей части. Все это вызывает бурю возмущения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Маковеев, член Московской коллегии адвокатов:

— Когда отгораживают землю общего пользования, это, разумеется, незаконно. Однако в случаях, когда участок находится в долевой собственности, никакого нарушения нет. Если пешеходная дорожка входит в территорию другого земельного участка, это не имеет значения. Огороженная зона не поставлена на кадастровый учет, как территория другого дома. Единственный выход для жителей — прокладывать другую дорожку.

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