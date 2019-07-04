Бывший бездомный показал, как видят Москву живущие на улице люди

Дмитрию Князеву 31 год. По всем атрибутам его не отличить от профессионального городского гида: микрофон, транслирующий голос в наушники едва поспевающих следом экскурсантов, опознавательный знак, папка в руках с особо значимыми датами. Сразу и не скажешь, что еще пару месяцев назад он ночевал под открытым небом.

— Мое знакомство с Москвой началось здесь, на перроне Казанского вокзала, в 1992 году, — вспоминает бывший бездомный. — Я приехал с матерью из Таджикистана. Бежали от гражданской войны. Поезд прибывал на второй путь, как сейчас помню. Я в тот день впервые в жизни попробовал бананы. Здесь же, в палатке у женщины-торговки.

Суровая реальность 90-х привела к тому, что Дмитрий остался без документов. Остался один способ выжить — попрошайничество. В электричках — проще всего, да и тепло к тому же. Пусть контролеры и гоняли, зато можно было лучше с городом познакомиться.

— Раньше в Москве не было заборов, — с ностальгией в голосе рассказывает Князев, прогуливаясь в окрестностях площади трех вокзалов. — Пройти можно было практически куда угодно. А вообще мое самое любимое место — «Кропоткинская». Какое-то время мне повезло работать там поваром в ресторане вегетарианской кухни. Красивое место, порой возвращаюсь, чтобы просто пройтись.

Особый эмоциональный заряд бездомные ловят, «путешествуя» на ночных маршрутах автобусов. Есть в этом своя романтика.

— Москва безопаснее стала, — утверждает Дмитрий. — Раньше приходилось быть куда бдительнее. Но город дает возможности. Моя родная республика предоставила мне бумагу, что я больше не ее гражданин. Так что будущее мое — здесь.

В трудной ситуации и без крыши над головой оказаться может каждый. Но пример Дмитрия говорит: отчаиваться не нужно.

Прогулка с умвельтом

В этом году центральной темой фестиваля MoscowUrban FEST станет понятие «умвельт». Концепция этого термина подразумевает, что каждый человек чувствует город исходя из своего опыта и особенностей восприятия. Умвельт — это особый мир восприятия и действия. Фестиваль расскажет о городе, применив к нему разную оптику. Какой видится Москва бездомным? Уличным художникам? Начинающим архитекторам? Это не те банальные экскурсии, демонстрирующие уже всем известные достопримечательности. Это — уникальный взгляд.

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