Актер Андрей Школдыченко рассказал о любимой ветке метро

Исполнитель главных ролей в мюзиклах «Призрак оперы», «Маяковский», «Песчаный словарь» Андрей Школдыченко переехал в Москву пять лет назад и считает, что передвигаться по городу удобнее всего на метро. Однако отношения со столичной подземкой сложились не сразу.

— Андрей, вы родились в Караганде — в городе, где нет метро. Расскажите о своих впечатлениях, когда вы в первый раз спустились в Московский метрополитен.

— В первый раз я приехал в Москву на конкурс «ОпереттаЛэнд» осенью 2012 года. Я тогда поселился в гостиничном комплексе возле станции метро «Партизанская». Тогда же впервые спустился в метро. Первое впечатление — какие же тут сильные ветра! И эти стеклянные двери, которые из-за сквозняка нужно придерживать, — они такие тяжелые. Кстати, про ветра и двери в московском метро говорят и за пределами столицы. Меня, например, предупреждали друзья из Санкт-Петербурга. Они говорили: будешь в московском метро — одевайся потеплее. (Смеется.)

— Когда вы приехали в столицу во второй раз, мнение поменялось?

— Второе знакомство с метрополитеном состоялось спустя два года, когда я приехал в Москву жить и работать. Вышел с вокзала и спустился на «Комсомольскую». Тогда удивила вся эта суета. Огромное количество людей, все куда-то спешат. И несчетное количество станций и пересадок. Как в этом разобраться? Куда идти? В общем, к столичному метро я привык не сразу.

— Но ведь сейчас вы регулярно ездите на метро. Что-то изменилось?

— Конечно! Чем чаще я ездил по городу, тем сильнее убеждался, что метро в Москве — это самый быстрый и надежный вид транспорта. И то, что в нем много веток — это никакая не проблема, а, наоборот, несомненный плюс. Схема очень продуманная: удобно добираться куда угодно. Пересел на Кольцевую и поехал в любой уголок города.

— Неужели вы совсем отказались от личного автомобиля?

— Я живу далеко за МКАД, в Одинцовском районе, и на машине обычно доезжаю до ближайшей станции «Славянский бульвар», потом паркуюсь и спускаюсь в подземку. Давно мечтаю о том, что когда-нибудь синюю ветку продлят в сторону Одинцова, и тогда я наконец-то смогу передвигаться только на метро.

— Получается, что московское метро вам полюбилось?

— Я стал интересоваться его историей. Представьте только, как копали первую станцию. Приехали четверо рабочих, пригнали одну повозку с лошадью. Растянули веревку, воткнули колышки, стали копать вручную. И посмотрите, во что все это разрослось! Метро — это целый мир.

— Если ли у вас любимая станция или ветка?

— Чаще всего мне приходится ездить по фиолетовой ветке. По ней курсируют новые поезда «Москва» — красивые, с кондиционером. Летом очень комфортно. Мне нравится, что объявления станций звучат голосом Алексея Россошанского. Очень приятный тембр.

СПРАВКА

Андрей Школдыченко родился 9 ноября 1985 года в городе Караганде (Казахстан). Занесен в «Золотую книгу молодежи Казахстана». В 2014 году прошел кастинг в легендарный мюзикл «Призрак оперы» и переехал в Москву. Сегодня — исполнитель роли Владимира Маяковского в городском мюзикле «Маяковский», который идет на сцене Театра Луны. Лауреат международных конкурсов.

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