Поклонники Распутиной решили, что она сделала пластическую операцию
Маша Распутина выставила новый пост в Instagram, который вызвал недоумение у некоторых поклонников.
На фото: сама певица, вот только внешность выглядит немного иначе. Некоторые пользователи Сети решили, что Распутина подвергла свой нос изменениям и сделала пластическую операцию.
Кто-то из комментаторов отозвался об образе Марии в сатирической форме:
— Майкл Джексон воскрес, — пошутила lohacova.
Другие, наоборот, удивились красоте певицы и одарили ее комплиментами:
— Вы восхитительны, — написала maris120108.
— Дорогая Мария, безумно вас рада видеть! Красивая, яркая незабываемая неповторимая, роскошная, самая любимая певица. Будьте счастливы! Вы большой пример для шоу-бизнеса в том, как сохранить свою молодость, привлекательность! — похвалила Марию evelinariga2018.
Сама Распутина не стала комментировать колкие замечания своей внешности, а только выставила еще одно фото, пишет «Рамблер».
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