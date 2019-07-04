Роскомнадзор ограничил работу 160 сайтов по продаже поддельных документов
Представители пресс-службы Роскомнадзора рассказали, что с начала 2019 года был ограничен доступ к 160 сайтам, на платформах которых шла торговля поддельными документами. Данные санкции в отношении порталов вступили в силу на основании судебных решений.
Известно, что 37 операторов самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации.
— В связи с неудалением операторами связи, на сегодняшний день ограничивается доступ к более 123 страницам сайтов. Данные сайты содержали информацию о незаконных способах изготовления и приобретения паспортов гражданина России, — передает официальный сайт Роскомнадзора.
Отмечается, что выставленные на продажу документы не проходили обязательных процедур в государственных органах.
Работа по выявлению и ограничению доступа к сайтам с противоправной информацией ведется Роскомнадзором в рамках Стратегии противодействию экстремизму в России.
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