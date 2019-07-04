Александр Горбатько: Зоны 5G помогут в реализации бизнес-идей

В рамках открывшегося 4 июля Московского урбанистического форума замруководителя Департамента информационных технологий столицы Александр Горбатько посетил стенд «ВМ» и в эксклюзивном интервью рассказал о развитии цифровых технологий в столице.

— Александр Владимирович, в Москве сегодня реализуется программа «Умный город». Может ли столица уже считаться умным городом?

— Москва уже умный город. В прошлом году в рейтинге ООН столица заняла первое место по готовности электронных сервисов. Количество и востребованность этих сервисов как раз показывают, что Москва уже является умным городом и те тенденции, которые мы закладывали несколько лет назад и которые сейчас реализуются городской целевой программой «Умный город», востребованы жителями.

Ежедневно электронными сервисами пользуется более 75 процентов активного населения. Это парковки, здравоохранение, образование, да и все социальные и бытовые вопросы переходят в электронный вид. В Москве работает огромный механизм для внедрения таких сервисов, их развития, придумывания и доведения до состояния, когда этот сервис работает ежедневно и всегда доступен. Здесь мы работаем как сами, так и сотрудничаем с огромным количеством партнеров, инвесторов.

— О каких партнерах идет речь? Насколько высок интерес у инвесторов к участию в развитии столицы как умного города?

— По информатизации и цифровизации Москвы работают практически все российские интеграторы, операторы связи. В Москве давно существует понятие сервисной модели. К примеру, оператор, инвестируя собственные средства, планирует, что сервис будет востребован городом. За счет данных разработок он оказывает качественный сервис (телефония, скоростной Интернет) как жителям, так и бизнесу.

— Сети пятого поколения (5G) уже тестировались в Москве. Повсеместное их проникновение на территории города — это далекое будущее?

— Это уже недалекое будущее, как искусственный интеллект или роботизация, это уже окружает нас. Искусственный интеллект, например, работает в call-центре, и жители зачастую не различают, работает с ними искусственный интеллект или оператор.

Проникновение сотовой связи в городе составляет более 230 процентов — значит, на каждого жителя Москвы приходится более двух SIM-карт и устройств, находящихся в постоянной активности. Следующий прорыв, который мы показывали в том числе в прошлом году на чемпионате мира по футболу, — это сети 5G. Более высокая скорость — не главное их преимущество. Сети следующего поколения решают проблему тех задержек, которые сейчас присутствуют во всех сетях связи. Можно сказать, что сети 5G — это базовые технологии четвертой промышленной революции. Второй фактор — это большое количество устройств на квадратный метр, которые могут работать на сотовой сети: датчики, машины, взаимодействие между устройствами. На базе сетей четвертого поколения существуют технологические ограничения по этому параметру.

В Морозовской больнице мы показывали технологию удаленного УЗИ и тестирования крови, когда врач находится далеко и при этом получает передачу тактильных ощущений в момент времени, когда робот касается человека. Эти возможности добавляют новые технологии сетей 5G.

До конца года мы запускаем четыре постоянно действующие пилотные зоны в Москве: это ВДНХ, Тверская, территория МГУ и Сколково, на которой сотовые операторы инвестируют коммерческие деньги. Город помогает административно и нормативно. На базе этих локальных зон мы планируем развернуть тестовые лаборатории, в которых любой бизнес, стартапы смогут потестировать, попробовать технологические возможности сетей будущего, чтобы реализовать свои бизнес-идеи: это и дополненная реальность, и здравоохранение, и образование, и транспорт, и безопасность.

— Раз уж мы затронули вопросы видеонаблюдения и распознавания лиц, насколько это эффективная технология? Нужно ли ее расширять?

— Даже на чемпионате мира мы использовали систему распознавания лиц. Правоохранительные органы активно использовали данную систему и смогли найти людей, которые находятся в международном розыске и явно приехали в Москву не футбол смотреть.

Вся система видеонаблюдения уже обновилась, у нас везде цифровые камеры. В централизованной системе 170 тысяч камер, есть наземные, есть дворовые, есть камеры в местах массового скопления людей.

Говоря о системе распознавания лиц, нужно в первую очередь находить практическую пользу применения технологии. Распознавание лиц на самом деле существует уже давно, вопрос в ценности системы. Мы тестируем эту систему в школах, поликлиниках, в сфере ЖКХ. Коллеги из транспортного комплекса тестируют ее в метро для прохода.

— В последнее время все чаще приходится слышать словосочетание «цифровая экосистема». Что это такое и почему «эко-»?

— Экосистема — это не только искусственный интеллект, датчики или базовые станции, это все вместе, все то, что влияет на деятельность человека и его жизнь в мегаполисе. Мы с утра встаем, чистим зубы, едем на работу — все это экосистема, которая оцифровывается во всем городе. Она включает в себя как техническую составляющую, так и нормативную, законодательную, социальную. Задача экосистемы — совместить все элементы для конкретного человека. К примеру, big data позволяет выходить на персонализированные сервисы, а это очень сильно экономит наше время. Мы заметили, что при внедрении электронных сервисов мы существенно сокращаем время, которое люди раньше тратили на бытовые вещи.

— Столь масштабная цифровизация должна подразумевать непрерывное развитие систем информационной безопасности, не так ли?

— Вызовов очень много. Вся технологическая структура построена на централизации. У нас единая система защиты, существует отдельный блок киберзащиты, который очень четко реагирует на потенциальные угрозы. Сохранение всех личных данных, которыми мы оперируем, — это очень большое доверие со стороны граждан, и, конечно, мы не можем его нарушить. Мы активно сотрудничаем со всеми организациями, занимающимися информационной безопасностью. Большой мир информационной безопасности нам помогает на опережение реагировать на те угрозы, которые появляются, а они появляются постоянно. Всегда существовала борьба щита и меча, она существует и в информационном мире.

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