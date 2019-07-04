Цискаридзе рассказал об отношениях с Волочковой до конфликта
Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал о взаимоотношениях с Анастасией Волочковой в период совместной работы в Большом театре. Он объяснил, что ссориться они стали не сразу и в начале общения могли поговорить по душам.
Цискаридзе отметил, что одно время он поддерживал Волочкову. Это было в период, когда на нее ополчились танцоры из труппы.
Также артист балета считает, что успеха его коллега достигла в некоторой степени благодаря наставлениям и советам, которыми он поделился во время одного из личных разговоров.
— Я как старший товарищ профессиональные замечания ей делал. И в какой-то момент разошлись во взглядах и поругались. Не здоровались даже, — рассказал артист.
Цискаридзе объяснил, что в начале пути им с Волочковой нечего было делить и они общались хорошо. Поэтому, когда коллеги по театру попросили поддержать их в травле балерины, артист отказался и сильно возмутился. Об этом сообщает «Рамблер».
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