Комплекс экономической политики имущественно-земельных отношений принимает участие в Московском урбанистическом форуме
Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы представит важнейшие направления промышленной и инвестиционной политики столицы на Московском урбанистическом форуме — 2019.
Стенд комплекса представляет Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Посетители стенда могут ознакомиться с наиболее важными направлениями развития промышленной и инвестиционной политики столицы: механизмами государственно-частного партнерства (офсетными контрактами, контрактами жизненного цикла), а также мегапроектами Москвы, являющимися драйвером развития ГЧП. В рамках мероприятия презентован проект создания канатных дорог — нового современного вида транспорта столицы. На примере особой экономической зоны «Технополис «Москва» продемонстрированы различные инфраструктурные решения и особые условия для развития высокотехнологичной промышленности.
— Начиная с 2016 года Москва занимает первое место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства. С 2013 года объем контрактов по проектам ГЧП составляет 875 млрд рублей. Существуют различные формы ГЧП: контракты жизненного цикла, корпоративное ГЧП, концессии и другие. К примеру, на основе концессионных соглашений в Москве могут быть построены 10 канатных дорог протяженностью около 26 тысяч метров. Предполагаемый пассажиропоток — 86 тысяч человек в сутки. В числе возможных вариантов — канатные дороги от станции метро «Алма-Атинская» до района Капотня, от «Сокольников» до Ботанического сада РАН (эта дорога предназначена для связи крупнейших рекреационных комплексов ВДНХ и «Сокольники») и другие. Среди ближайших по срокам реализации — проект канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
В рамках форума показаны проекты, которые не только предоставляют многочисленные возможности для потенциального сотрудничества с инвесторами, но и являются символами промышленного и инвестиционного развития города.