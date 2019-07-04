Твари в белых халатах

Старики и дети ─ самые беззащитные и доверчивые. Воровство и мошенничество ─ это всегда преступление. Но направленное против «старых и малых», это зло умножается стократно.

Умножается-то умножается, но с удивительным постоянством разоблачают новых злодеев и их новые делишки.

Вот в Подмосковье задержали двух женщин, которые прикидывались медсестрами и «оказывали помощь на дому». Якобы бесплатное медицинское обслуживание для пожилых людей... Старики доверчивы. Тварей в белых халатах пускали к себе домой, послушно ложились на кушетку, по требованию «медсестер» закрывали глаза. Ловкость рук и никакого мошенничества, просто наглое, откровенное воровство. Деньги, ювелирка, часы, да все, что под руку попадет, предприимчивые тетеньки скидывали к себе в сумки и удалялись.

Видела кадры из зала суда: немолодые тетки, но не старые. Сидят, злобно зыркают глазами. Недовольны, что попались...

В деле фигурирует девять эпизодов деяний лжемедсестер Фото: пресс-служба СК России по Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала об одном из последних эпизодов «медицинской помощи на дому»: девяностолетнего дедушку «налечили» на двести тысяч рублей плюс ювелирку из серванта. Молодец дед, нашел в себе силы обратиться в полицию. «Ряженых» задержали быстро, по горячим следам. Садились в такси в Балашихе. Дома у них обнаружили ювелирные украшения и другие личные вещи потерпевших. Неопровержимые улики. Посидят, лапушки.

И поделом. Вот абсолютно не жалко их.

В деле фигурирует девять эпизодов деяний лжемедсестер. Надеюсь, это хороший повод впаять им нормальный такой срок, чтобы посидели, подумали о жизни своей скорбной. Когда они выйдут на свободу, совсем близко окажется старость. Которая и так-то не радость. А при участии подобных вот лжепомощниц вообще превращается в кошмар. Потому как, помимо материальных потерь, имеет место быть еще и чудовищное разочарование в людях.

Берегите своих стариков. Они очень доверчивы. Так же, как и дети...

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