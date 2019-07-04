Квартиры стали меньше, но удобнее

Как пояснил эксперт, в каждой стране свои стандарты жилья, обусловленные состоянием экономики.

— В США, например, как самой богатой стране, это частные 2–3-этажные дома, где на человека приходится по 70 кв. метров. В Европе уже беднее. В Йоханнесбурге, где я недавно был, и в городах Казахстана все примерно, как в Москве — преобладают высотные дома с относительно небольшими квартирами. Но надо понимать, что в любом мегаполисе жилье в принципе довольно тесное, потому что земля стоит очень дорого, — пояснил Александр Хрусталев. — В Париже, например, могут строить апартаменты, где вообще практически нет инсоляции! В Гонконге я видел квартиры, где из-за тесноты на кухне просто не предусмотрена мойка: посуда сразу помещается в моечную машину. Практически во всех странах в новостройках исчезает кухня. Есть «мокрая зона» — несколько квадратов для приготовления пищи — и тут же гостиная, где собирается семья и все обедают, общаются, смотрят телевизор.

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Москва, как пояснил эксперт, идет по этому же пути.

— Средняя площадь жилья практически во всех новостройках сокращается. Я знаю проекты, где она уже 44 кв. метра — это средний размер квартиры. Тут дело, конечно, и в снижении бюджета покупки — денег у людей стало меньше, и в том, что жилое пространство теперь используется более рационально. Ведь большая квартира и удобная квартира — это не одно и то же. К тому же, не будем забывать, квартплата растет. Иногда — дважды в год.

Стандарты комфортного жилья в Москве, как считает эксперт, будут меняться в зависимости от состояния экономики. Если она не будет расти, тогда превалирует общемировой тренд на оптимизацию жизненного пространства. Случится рост — квартиры станут просторнее, а потолки в них — выше.

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