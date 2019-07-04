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Город

Школа для будущих пап откроется в роддоме при больнице имени Виноградова

Полина Гребенникова
• 17:13 • 4 июля 2019
Любой желающий сможет прийти и получить не только теоретические знания, но и попробовать себя на практике в роли отца новорожденного малыша
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Любой желающий сможет прийти и получить не только теоретические знания, но и попробовать себя на практике в роли отца новорожденного малыша
Фото: https://pixabay.com

Пресс-служба Депздрава сообщила, что в родильном доме при городской клинической больнице имени Виноградова на днях откроется школа будущих отцов. 

— Специалисты роддома при больнице имени Виноградова приглашают мужчин в школу будущих отцов. Школа «Я — папа!» — новый проект больницы, разработанный специально для мужчин, которые готовятся к появлению ребенка в семье, — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что любой желающий сможет прийти и получить не только теоретические знания, но и попробовать себя на практике в роли отца новорожденного малыша. Специалисты научат тому, как правильно ухаживать за ребенком и справляться с «неловкими» проблемами, пока мама отдыхает или занимается своими делами.

Депздрав сообщил, что первое занятие в школе «Я — папа!» пройдет 8 июля в шесть вечера по адресу: улица Новаторов, дом 3. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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