Питание вне дома постепенно становится нормой

В Москве стабильно растут расходы горожан на питание вне дома. Если в 2000 году, согласно данным Мосгорстата, они составляли всего 1 процент от всех расходов, то в 2018 году — уже 5,6 процента. Рост, таким образом, составил 560 процентов.

— Это нормально. Весь цивилизованный мир движется в том же направлении, — пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. — Время все убыстряется, становится дороже. И многие не хотят его тратить на приготовление пищи. Значительно проще и, главное, дешевле пообедать вне дома или заказать еду в квартиру, чем сначала идти в магазин за продуктами, а потом долго готовить. То есть причина чисто экономическая.

Вторая причина роста расходов на общепит — изменение городской среды.

— Мы еще помним времена, когда порядок заканчивался за стенами квартиры. Выходишь в подъезд — стены разрисованы, грязно. На улице то же самое. А сейчас город настолько благоустроен, что превратился в одну большую квартиру, — пояснил Игорь Бухаров. — Он стал уютен, человеку в Москве комфортно, и уже не надо ехать домой, чтобы поесть. Потому что дом для него везде!

Игорь Олегович привел в пример парки. Совсем недавно они были лишь местом для прогулок. Скамейки есть — и хорошо. Сейчас же в парках, помимо разного рода развлечений, есть многочисленные кафе на любой вкус и кошелек. Парки стали местом, где можно не только гулять, но и с большим комфортом проводить время. То же самое касается пешеходных зон и даже многих офисов.

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— Ну, или взять торговые центры. На наших глазах они стали торгово-развлекательными, где есть огромное количество кафе и ресторанов, — пояснил Игорь Бухаров. — В общем, вся городская среда в Москве становится все более дружелюбной и комфортной. В том числе в плане еды.

Эксперт считает, что в Москве уже выросло целое поколение молодых людей, для которых заказ еды или питание в кафе стало обычным делом.

— Давайте признаем: ХХ век для России был в целом веком голодным. И еда, домашние семейные обеды стали для огромного количества людей чем-то сакральным, — пояснил Игорь Бухаров. — Но времена изменились. И для нового поколения питание не имеет такой же ценности, как для их родителей. Молодежь ест не так, как было принято у старшего поколения, а так, как ей удобнее. А удобнее, конечно, вне дома. Тем более что в Москве активно развиваются разные форматы: стрит-фуд, рестораны быстрого обслуживания. В общем, все меняется.

Факты

Количество веранд

С 2010 года количество летних кафе в городе увеличилось в 2,5 раза, сейчас их около трех тысяч. Каждый пятый ресторан или кафе имеют летнюю веранду, где можно посидеть на свежем воздухе.

Оформление документов

Возможность бессрочно (объект вносят в схему размещения один раз) и безвозмездно устанавливать летние веранды при ресторанах и кафе — один из видов поддержки рестораторов правительством Москвы. Разрешение выдается без оформления земельно-правовых отношений и договора на размещение.

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