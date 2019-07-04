Новая мечеть появилась в Казани
• 17:22 • 4 июля 2019
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Строительство мечети началось в 2015 году
Фото: скриншот с видео ОТР
Новая мечеть «Салях» открылась в столице Татарстана. Название в переводе означает «Благой», сообщает ОТР.
Мечеть начали строить в 2015 году на средства благотворителей и прихожан. Она может вместить до 300 человек. Здесь расположены мужская и женская комнаты для омовения, а также учебные классы.
Расположена мечеть на выезде из Казани. Верующие могут посетить мечеть перед дальней дорогой.
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