Делись и пользуйся — модный тренд столичного быта

Об этом свидетельствует как рост различных шеринг-сервисов: транспортных (поминутная аренда авто, прокат велосипедов, агрегаторы такси, поездки с попутчиками), краткосрочной аренды жилья и офисов, финансовых (краундфандинг — сбор средств на проекты) и многих других, так и рост пользователей, и оборота средств.

По оценкам экспертов, по итогам 2018 года в целом по России объем транзакций на основных платформах экономики совместного потребления превысил 500 млрд рублей, что на треть обгоняет показатели годом ранее. При этом основная концентрация услуг и потребителей приходится на города-миллионники и в первую очередь на Москву. Например, автопарк столичного каршеринга уже сегодня насчитывает более 17,6 тысячи машин и является одним из крупнейших в мире.

— Мы предполагаем, что к концу этого года в столице будет работать 25 тысяч машин каршеринга. По нашим прогнозам, в 2020 году количество автомобилей в системе каршеринга Москвы достигнет порядка 30 тысяч, — отмечает заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Екатерина Макарова, сооснователь BelkaCar, одного из первых отечественных сервисов каршеринга поделилась с «ВМ» своим взглядом на то, как шеринг-сервисы влияют на жизнь в городах и каковы перспективы развития:

— С приходом каршеринга, например, в Москве стало меньше частных автомобилей, что напрямую влияет на ситуацию с пробками. Повысилась оборачиваемость автомобилей: в среднем на каршеринге совершается 7–8 поездок в день. Городские власти реализуют новые проекты пешеходных зон и открытых пространств там, где раньше все занимал частный транспорт. Люди приняли каршеринг, потому что это удобный и относительно дешевый способ передвижения. Но каршеринг — частное проявление глобального тренда, sharingэкономики, популярность которой продолжит расти. Основные причины те же: это дешевле (стремление сэкономить), это быстро и доступно (большинство сервисов работает в удобных мобильных приложениях), сервисы во многом регулируются пользовательским запросом, наконец, это часто менее вредно для окружающей среды (концепция перепроизводства услуг разбивается о рациональное совместное sharingпотребление).

КСТАТИ

Концепция экономики сов местного потребления была изложена в 2010 году в книге Р. Ботсана и Р. Роджерса «Мое — значит твое: рост совместного потребления». Смысл прост — зачастую выгоднее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. Журнал Time отнес ЭСП к числу идей, которые изменят мир. Уже сейчас рынок, созданный онлайн-платформами ЭСП, — $15 млрд, прогноз на 2025 год — более $330 млрд.

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