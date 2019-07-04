Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента ЖКХ
• 18:00 • 4 июля 2019
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О подписании документа Сергеем Собяниным стало известно 4 июля
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому был назначен замруководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Распоряжение опубликовано на официальном портале мэра столицы.
— Принять Дениса Владимировича Синельникова на государственную гражданскую службу и назначить на должность заместителя руководителя Департамента ЖКХ города, — следует из постановления № 480-РМ.
Уточняется, что с Синельниковым заключили контракт сроком на пять лет. Срок контракта государственного служащего не превышает срок полномочий мэра.
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