Подмосковной семье с 14 детьми выдали сертификат на новое жилье

• 18:02 • 4 июля 2019
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Недавно в семье Голубевых появился 14-й ребенок — дочка Валерия
Фото: телеканал «360»
Многодетная семья Голубевых из Люберец сможет приобрести новую квартиру.
Голубевы воспитывают 14 детей. Сертификат на приобретение нового жилья многодетной маме вручил губернатор региона Андрей Воробьев. Многодетные родители получили субсидию в размере 7,4 миллиона рублей, сообщает телеканал «360».
Андрей Воробьев отметил, что программа «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семерых и более детей» действует в регионе уже шесть лет.
Выплата рассчитывается исходя из количества всех членов многодетной семьи. Такая семья может подать заявку на получение субсидии, обратившись в уполномоченный орган местного самоуправления.
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