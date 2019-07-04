Петр Бирюков напомнил о мерах безопасности в непогоду после гибели ребенка
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о мерах, предпринимаемых городскими службами при ухудшении погодных условий.
По его словам, службы столицы информируют москвичей через СМИ и МЧС.
— Идет информация о том, что будет штормовой ветер, предупреждения, причем четко говорим — не стоять около конструкций, не подходить к деревьям. Поэтому сегодня обвинять какие-то службы абсолютно неправильно. Это природное явление, и когда любой из нас проинформирован, должен принимать меры по своей безопасности. Мы сегодня выражаем самые глубокие соболезнования семье погибшего ребенка, — заявил Бирюков.
Он добавил, что следственные действия в связи с гибелью ребенка в городе продолжаются.
Бирюков также попросил горожан с пониманием относиться к катаклизмам, о которых предупреждают службы, ведомства.
По данным СК, трехлетний мальчик играл на детской площадке на территории Басманного района. Из-за сильного ветра на него упало дерево.
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