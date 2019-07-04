Столичные врачи рассказали о перспективах развития сферы здравоохранения
Внешние проекты Департамента здравоохранения Москвы значительно влияют на развитие сферы медицины.
Дискуссия о развитии данной сферы состоялась на площадке «ЗОЖ» в рамках секции «Здоровый район. Новации в организации здравоохранения для москвичей».
Столичная медицина шагнула вперед благодаря внедрению в работу поликлиник и врачей общей практики, а также патронажной службы.
— Важную роль в развитии здравоохранения сыграла и единая медицинская информационная аналитическая система, — уточнила главный врач ГБУЗ ГП № 68 ДЗМ Наталья Кузенкова.
Этим летом горожане смогут пройти первый этап диспансеризации в одном из 46 павильонов, расположенных в парках столицы в рамках проекта «Здоровая Москва».
Также эксперты рассказали о ближайших инновациях в сфере столичного здравоохранения. Городские поликлиники ждет переход на «Московский стандарт +».
— Среди изменений, которые ждут городские медучреждения в ближайшие годы – оснащение новым современным оборудованием для улучшения качества диагностики, программа поощрения медработников «Московский врач», новое зонирование пространства поликлиники и многое другое, — пояснил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Андрея Тяжельников.
Он добавил, что дальнейшая цифровизация работы поликлиник позволит специалистам из разных медучреждений получать доступ к электронной медицинской карте пациентов, в онлайн-режиме запрашивать дополнительное мнение при диагностике, и использовать искусственный интеллект для выявления заболеваний на ранних стадиях.
Читайте также: Число доступных москвичам городских онлайн-услуг постоянно увеличивается