Есть станции — будет движение

Сегодня градостроительная политика направлена прежде всего на улучшение качества городской среды в интересах людей.

Одним из приоритетов развития Москвы является транспортная инфраструктура. За последние годы у жителей появилось разнообразие выбора маршрутов и видов транспорта: строится метро, развивается железнодорожная сеть, прокладываются новые дороги, а увязывается это все транспортно-пересадочными узлами.

Расширение метрополитена остается одним из безусловных приоритетов на ближайшие годы. За последние восемь лет мы построили 137 километров линий, включая Московское центральное кольцо, фактически ставшее наземной веткой метро. Сейчас усилия сосредоточены на мегапроекте — строительстве Большой кольцевой линии, где расположится 31 станция. Ее ввод сократит время в пути, позволит пересаживаться на нужные ветки быстрее, не доезжая до центра, разгрузятся работающие на пределе станции внутри уже существующей Кольцевой и сама эта линия.

Реализуется мегапроект — Московские центральные диаметры — по реконструкции сквозных железнодорожных линий в столице и Подмосковье и организации на них диаметральных маршрутов поездов, а это 446 километров путей. Пересечь мегаполис по диагонали без пересадки можно будет менее чем за час. Это коснется как минимум шести миллионов пассажиров.

Чем быстрее люди будут передвигаться по городу, тем больше свободного времени появится для самообразования Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Наша цель — добиться, чтобы уже через пять лет 95 процентов москвичей имели возможность дойти до ближайшей станции рельсового транспорта пешком. При этом мы понимаем, что транспортную проблему надо решать комплексно: строя метро, мы ни на минуту не забываем о дорогах. Для автомобилистов появляются современные развязки и магистрали, для пешеходов — безопасные переходы. Всего за восемь лет мы уже увеличили дорожную сеть почти на 20 процентов, а число искусственных сооружений — более чем на треть. Знаковым стал 2018 год, когда ввели рекордное количество тоннелей, эстакад и мостов — 55 и 20 пешеходных переходов.

Сейчас строятся четыре хордовые магистрали, которые позволят автомобилистам осуществлять скоростное движение по диагонали, не съезжая на «кольца», и обеспечат возможность транзита за пределы столицы.

Задачи в сфере транспортного развития Москвы всегда интегрированы с планами строительства недвижимости: жилые кварталы, соцобъекты и здания прочего назначения возводятся максимально близко к транспортным узлам. Ведь чем быстрее люди будут передвигаться по городу, тем больше свободного времени появится для самообразования, культурного досуга, поддержания здорового образа жизни.

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