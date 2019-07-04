Актрису Татьяну Арнтгольц поздравляют со свадьбой
• 18:35 • 4 июля 2019
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Поводом для слухов стала фотография актрисы, опубликованная в ее профиле в Instagram
Фото: Instagram аккаунт Татьяны Арнтгольц (https://www.instagram.com/tarntgoltsofficial/?hl=ru)
Поклонники Татьяны Арнтгольц подозревают артистку в тайном браке с ее избранником, актером Марком Богатыревым. Поводом для слухов стала фотография актрисы, опубликованная в ее профиле в Instagram. На кадре заметно обручальное кольцо.
Арнтгольц и Богатырев начали встречаться в 2017 году во время работы над совместным телевизионным проектов, пишет «Российская газета».
Татьяна Арнтгольц – актриса театра и кино, телеведущая. Известна по фильмам «Наживка для ангела», «Чемпионы», «И все-таки я люблю».
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