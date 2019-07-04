Парад французских бульдогов пройдет в Москве 14 июля

Большая культурная программа подготовлена для москвичей в июле. Горожане смогут посетить мастер-классы, фестивали и другие интересные события. Все мероприятия бесплатные.

Улучшить свои навыки публичного выступления москвичам поможет тренинг лекция «Ораторское искусство как часть самопрезентации при собеседовании». Она пройдет 6 июля с 12 до 14 часов в Центре развития карьеры в «Технограде», ВДНХ. О нюансах выступлений расскажет коуч Любовь Харлампиева.

День Франции можно будет отпраздновать 14 июля в «Музеоне». Для гостей будут организованы лекции и мастер-классы, открытые уроки французского языка и викторины. Также пройдут выступления театра марионеток и мимов. Повезло владельцам французских бульдогов – в рамках фестиваля состоится парад этой породы собак. Кроме того, каждый участник сможет выступить на главной сцене фестиваля, представить себя и своего питомца и даже претендовать на победу в пяти номинациях.

Любителям живописи будет интересно посетить выставку «Цветы и краски лета» в КЦ «Москвич». Посетители смогут увидеть пейзажи, жанровые композиции и фантазийные работы членов Московского объединения художников Международного Художественного фонда. Приобщиться к прекрасному можно с 9 до 22 часов до 21 июля.

Концерт иркутской певицы Дарьи Берначук состоится в Москве 27 июля. Артистка пишет песни в стиле инди-фолк. Кроме того, она является постоянным участником фестиваля «Нашествие». Мероприятие пройдет в библиотеке №129, метро «Братиславская».

Для желающих приобрести или построить загородный дом, в июле будут организованы соответствующие мастер-классы. На курсе можно узнать, что следует учитывать при планировке дома, а также как сэкономить на этом деле. Мастер-классы пройдут в ТК «Каширский двор-1», они продлятся до 28 июля.

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