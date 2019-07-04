Опрос показал, что украинцы предпочитают авторитарное управление страной
Институт анализа и прогнозирования провел опрос, который показал, что жители Украины предпочли бы видеть во главе государства авторитарного лидера с «сильной рукой» в случае, если бы его политика показывала высокий уровень эффективности.
Специалисты высшего учебного заведения сформулировали свой вопрос следующим образом: нужен ли стране волевой руководитель, наделенный широкими полномочиями, который будет применять особые меры, остановит преступность и коррупцию и наведет порядок, несмотря на законы?
Более половины респондентов, а именно 51,8 процента, согласились с данным утверждением.
Как передает официальный сайт института, наименее склонными к поддержке авторитарной власти оказались жители южных регионов Украины.
Кроме того, как выявил опрос, больше других в «сильной руке» нуждаются те, кто живет на Донбассе.
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