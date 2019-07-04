Путин прокомментировал обращение Гуайдо к Богу
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо прилюдно вышел на площадь и обратился к Богу. Этот поступок прокомментировал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Глава государства сказал, что Бог не подал ответного сигнала лидеру оппозиции Венесуэлы. Поэтому, по словам президента РФ, стоит «вернуться на бренную землю».
— Вот лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал, — приводит слова Путина РИА Новости.
Президент РФ отметил, что нужно руководствоваться демократическими правилами, которые в первую очередь предполагают диалог и обращение к народу. Путин отметил, что политикам стоит идти на выборы и там решать проблемы дальнейшего развития.
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