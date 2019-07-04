Москвички рассказали, как спасли и выходили вороненка

Сверкающие глаза, горделивая осанка, серая манишка. Чеканя шаг, ворон по кличке Гоша совершает променад по своему временному прибежищу — крыше подъезда.

— Здесь он в относительной безопасности, — открывая банку с фаршем, поясняет москвичка Вероника Васенкова. — Познакомились мы с ним так. Он сидел на тропинке неподалеку от нашего дома. Прямо под высокой березой, где гнездо. Размером он был поменьше, чем сейчас, а клюв такой же. Кругами ходили кошки. Мне его стало жалко, и мы с сыном решили спасти птенца. Поначалу надеялись, что вороны-родители будут его кормить. Они сидели неподалеку, громко каркали, но с едой не торопились. Мы выждали какое-то время и стали выхаживать его сами.

К процессу вскармливания птенца подключилась 15-летняя соседка Вероники, Настя Косачева.

— Я его кормила из шприца выжимкой из фарша, потому что сам он не мог клевать. Сейчас он намного крепче. Постепенно в его рацион стали добавлять костную муку, чтобы укрепить организм кальцием.

Периодически Гоша пытается преодолеть притяжение Земли. Но у него пока не получается.

— Однажды, как чувствовала, вышла ночью его проведать, а он сиганул с крыши подъезда. Снова чуть было не достался на ужин котам.

На улице накрапывает дождь. Протягиваю Гоше руку. Птица без колебаний перемещается на мою ладонь. «Рукопожатие» у него крепкое. Переминаясь с лапы на лапу, он смотрит в глаза и многословно каркает. Оказывается, Гоша любит поболтать.

— Он даже ластится иногда, голову выгибает, как кошка. Нам кажется, что он нас понимает, — уверена Настя. — Как все его сородичи, он любит блестящие вещи. Стоит выйти к нему в блузке с блестками, как он тянется клювом их пощипать.

Спасительницы ворона Гоши понимают, что прирученная птица в условиях города может погибнуть.

— Находимся в процессе поиска специалиста, которой бы мог взять Гошу к себе. Откликнулась одна женщина из Подмосковья, которая согласилась взять Гошу. У нее есть опыт. Она выходила чайку и галку.

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