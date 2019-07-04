Две сотни иностранцев приехали изучать русский язык в Институт имени А.С. Пушкина

Австрия, Словакия, Португалия — аудитория летних курсов русского языка самая разношерстная. Для одних это способ поближе познакомиться с российской культурой, для других — возможность повысить свою привлекательность в глазах работодателей.

— Я начала говорить по-русски в восемь лет, поскольку моя мама родом с Украины, — рассказывает после занятия по практической речи Лаура Антония Флорентин Шлеймер из Люксембурга. — Но читать и писать на этом языке мне довольно трудно. В этом году я оканчиваю среднюю школу и собираюсь получить образование преподавателя, поэтому решила восполнить пробелы!

Экономист Хавьер Санчес Бачильер в ставшую практически родной Златоглавую приехал из солнечной Испании. Причем это далеко не первое его путешествие в Россию.

— Помню, как поначалу все мои друзья думали, что я сумасшедший, раз решил учить русский и проводить здесь каникулы! — утверждает Хавьер. — Началось все еще в Германии, где я учился по обмену и случайно попал на бесплатные языковые курсы. Мне безумно понравилось звучание русской речи, а здесь, в Москве, я могу слушать ее и говорить по-русски сколько угодно.

Впрочем, за этим языком не просто так закрепилась слава одного из самых сложных. Ребята в группе Лауры и Хавьера знакомы с его грамматикой и фонетикой уже не первый год. Но даже им приходится сталкиваться с трудностями при подборе более точного слова или выражения.

— Непросто даются виды глаголов, а также глаголы движения с приставками и семантически близкие слова, — поделилась заместитель декана по учебной работе факультета обучения русскому языку как иностранному Института Пушкина Анна Макарова. — Попробуйте сами объяснить разницу между «опять» и «снова» или «искусный» и «искусственный»! Но у каждого студента, приехавшего в Москву, — сильная мотивация и искреннее желание усовершенствовать свои знания.

Кстати, около 70 учащихся попали на учебу на бюджетной основе, по квоте правительства России. Помимо привычной зубрежки, — все-таки без этого тоже не обходится — большое внимание уделяется культурной программе. Слушатели имеют возможность принять участие в спецкурсе «Русские народные танцы», участвовать в музыкальных гостиных, встречах киноклуба и даже пешеходных экскурсиях.

— Главная цель — дать студентам шанс почувствовать атмосферу России и завести новые знакомства, — добавила Макарова.

КСТАТИ

По традиции в июле в Институте имени А. С. Пушкина проводится и летняя программа повышения квалификации для преподавателей русского языка, работающих за рубежом. В этом году в ней участвуют специалисты из Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии и Хорватии.

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