Музей истории ГУЛАГа провел семинар по поиску репрессированных родственников

Такие семинары в Музее истории ГУЛАГа проходят с прошлого года. Их ведущий — специалист Центра документации Александр Макеев.

— Основная идея этих встреч — просветительская, — рассказал он корреспонденту «ВМ». — Я вижу свою цель в том, чтобы максимальное количество людей научить писать запросы, обращаться в архивы — в общем, делать все, чтобы найти информацию о своих репрессированных родственниках. Главное — объяснить, что это не так уж и сложно, что этим можно заниматься самостоятельно.

На семинары в Музей истории ГУЛАГа, как правило, приходят от 20 до 40 человек. Аудитория разношерстная: в зале и старшие школьники, и взрослые, и люди преклонного возраста. Всех объединяет желание узнать правду о судьбе тех, кто пострадал в период репрессий.

— Сложность в том, что вся эта информация рассредоточена по стране, у нас нет единого центра, куда можно обратиться и со 100-процентной уверенностью получить необходимые сведения, — говорит Александр Макеев. — При нынешней системе для понимания устройства архивного хранения нужно приложить усилия. Важно знать, где и какие сведения можно получить, что для этого следует сделать, какие документы собрать. В этом процессе много важных нюансов, которые нужно учитывать.

Для посетителей семинара организаторы придумали специальную методичку с базовыми рекомендациями, которые дают представление о том, с чего начать поиск своих репрессированных родственников. После встречи посетители подходят к Александру за индивидуальной консультацией. Но специалист Центра документации сразу оговаривается: это ключ к правде, но даже десятки отправленных запросов не во всех случаях помогают найти истину.

— Не всегда бывает так, что ты написал — и сразу все нашлись. Я долгие годы не могу отыскать информацию о своих родственниках, несмотря на огромное количество запросов. Человек просто потерялся, и все. Такое, к сожалению, возможно, — добавил Александр Макеев.

Участие в этих семинарах для всех желающих бесплатное.

СПРАВКА

Музей истории ГУЛАГа посвящен памяти жертв сталинских репрессий. Был основан в 2001 году по инициативе историка Антона Антонова-Овсеенко, который сам провел в лагерях больше тринадцати лет. В 2015 году музей переехал в здание в 1-м Самотечном переулке. Его деятельность направлена на изучение и актуализацию проблем истории массовых репрессий.

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