Корреспондент «ВМ» выведал у водителя поливомоечной машины секреты улиц города

— Высоко сижу, далеко гляжу, — заводя мощный «КамАЗ», бодро приговаривает Иван Толстов. — Ну, с богом!

Сидя в кабине машины, ощущаешь себя королем дорог: высоко, все видно, машины под колесами, как букашки под ногами пузатого мамонта. Хотя нет, скорее верблюда, ведь за нашими спинами почти 10 тысяч литров воды. Заправившись на колонке у Путевого дворца, выезжаем на Ленинградский проспект — со стороны и правда похожи на корабль пустыни, только в городских декорациях.

— Иван Гаврилович, а как ваша должность записана в трудовой книжке? — спрашиваю нашего рулевого.

— Ничего особенного, просто водитель. Мы же не только на поливомоечных «КамАЗах» ездим. Мы же еще водим трактора, «пылесосы».

Нет, звериная тема не прошла. Неведомые «пылесосы» вытеснили в голове картинки с милыми зверушками.

— Что за «пылесосы»-то? — спрашиваю, рискуя прослыть полным невеждой.

— Оглянитесь назад, вот эти самые стеклянные машинки с большой щеткой на все днище «пылесосы» и есть, — спокойно объясняет Иван Гаврилович. — Мы проходим с поливочными кранами, а за нами они идут, собирая оставшуюся грязь и пыль.

Еще один вопрос, мучивший городского ребенка с детства, слетел с языка сам собой:

— А зачем поливать дороги сразу после того, как прошел дождь? В чем логика?

Водитель и бровью не повел.

— После дождя поливать как раз и надо. Дождь прибивает к асфальту пыль, грязь. Если не полить, грязь расползется, и станет только хуже.

Величественно и неспешно продвигаясь по широкому проспекту, оставляем позади новенький, с иголочки, стадион «Динамо», шикарный отель в Петровском парке, подъезжаем к Белорусскому вокзалу.

— О чем вы думаете, когда вот так наматываете круги по городу, Иван Гаврилович? — спрашиваю задумчивого напарника по работе.

— О разном. О семье, конечно. Жене, дочке, сыне. Сейчас день, движение плотное. Не зевай, вон сколько машин, мотоциклисты, как кометы, проносятся. А мое любимое время суток для работы — ночью. Спокойно, машин мало. И еще: такой красивой ночную Москву увидишь только из кабины нашей машины.

КСТАТИ

Поливальные машины оснащены специальными щетками, поршневыми насосами, а зимой — скребком для уборки снега. Частота выездов спецтехники зависит от погоды. Например, в летние жаркие дни интервал между рейсами составляет два часа.

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